Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Vollsperrung nach Unfall

Erfurt (ots)

Knapp eine Stunde war am späten Dienstagnachmittag die A 4 bei Erfurt in Richtung Dresden voll gesperrt. Hier war kurz vor der Anschlussstelle Erfurt-Ost ein 28jähriger Mann aus Weimar mit seinem Pkw Dacia verunfallt. Zunächst war er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen die rechte Leitplanke gestoßen. Anschließend schleuderte der Pkw nach links über alle drei Fahrstreifen in die Mittelleitplanke. Augenscheinlich war der Fahrer unverletzt, wurde aber vorsorglich mit in das Klinikum nach Erfurt genommen. Gegen 18.00 Uhr konnte die Autobahn nach Abschluss der Reinigungs- und Bergemaßnahmen wieder für den Fahrverkehr frei gegeben werden.

