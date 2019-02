Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Tscheche mit Drogen unterwegs

Gotha (ots)

Auf der A 4, nahe Gotha wurde am Dienstagabend ein englischer Pkw Toyota angehalten und kontrolliert. In der Geldbörse des 43jährigen tschechischen Fahrzeugführers wurden die Beamten fündig. Er hatte eine geringe Menge Rauschgift in einem Cliptütchen dabei. Das Betäubungsmittel wurde beschlagnahmt und eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.

