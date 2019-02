Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Bei Lkw Plane geschlitzt und Computertechnik entwendet

Bild-Infos

Download

Jena (ots)

Auf einem Parkplatz nahe Jena an der A 4, in Richtung Frankfurt/M. wurde in der Nacht von Montag zu Dienstag an einem Deggendorfer Lkw die Plane geschlitzt. Der Fahrer aus Weißrussland hatte dies am Dienstagmorgen bemerkt. Die Ladung auf dem Auflieger seines Sattelzuges wurde zerwühlt und es fehlten insgesamt 2,5 Paletten mit Druckern bzw. PC-Monitoren. Über die genaue Anzahl des Beutegutes und des damit entstandenen Beuteschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden. Eine entsprechende Anzeige wurde aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Pressestelle

Janet Krebs

Telefon: 036601 70131

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell