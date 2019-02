Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Nach gesundheitlichen Problemen verunfallt

Apolda (ots)

Auf der A 4 nahe der Anschlussstelle Apolda war am Montagabend der 56jährige Fahrer aus dem Kreis Saalfeld-Rudolstadt mit seinem Pkw Kia unterwegs. Weil er offensichtlich mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, geriet der Mann zunächst nach links in die Mittelleitplanke und im Anschluss daran in die rechte Leitplanke. Hier blieb der Pkw stehen. Der Fahrzeugführer und seine 54jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden in die Klinik nach Bad Berka gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000,- Euro.

