Hermsdorf (ots)

Mittlerweile läuft der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen am gelöschten Autotransporter vorbei. Nach jetzigen Erkenntnissen war es an dem bulgarischen Sattelzug zu einem Reifenschaden am Auflieger gekommen. Es entwickelte sich ein Brand, der auf 4 Fahrzeuge auf dem Transporter übergriff. Der 46jährige Fahrzeugführer wurde nicht verletzt. Die Bergungsmaßnahmen werden vermutlich bis in die Abendstunden andauern. Der Sachschaden beträgt ca. 80.000,- Euro.

Im Gegenverkehr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem polnischen Pkw Renault und einem Pkw BMW aus dem Salzlandkreis. Der BMW war hier auf den Renault aufgefahren, als sich die Fahrzeuge in der "Brandnebelwolke" befanden. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Es kam zu Rückstau, da die A 4 in Richtung Dresden kurzzeitig voll gesperrt werden musste. Mittlerweile läuft der Verkehr auf dem mittleren und linken Fahrstreifen wieder.

22.02.2019 - 08:55

Autobahnpolizeiinspektion API-TH: Autotransporter brennt auf A 4

Hermsdorf (ots)

Auf der A 4 kurz nach der Anschlussstelle Hermsdorf-Ost Richtung Frankfurt/M. brennt derzeit ein Autotransporter. Mehrere der geladenen Autos stehen in Flammen. Die Richtungsfahrbahn ist wegen der Löscharbeiten voll gesperrt. Die Brandursache ist noch unklar.

