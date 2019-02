Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: 39jähriger Ungar sitzt jetzt Strafe ab

Gera (ots)

Auf der A 4 kurz vor Gera in Richtung Dresden war am Mittwochabend ein ungarischer Kleintransporter Mercedes mit Anhänger unterwegs. Beamte der Autobahnpolizei nahmen diesen zur Kontrolle in Augenschein. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 39jährige Fahrzeugführer aus Ungarn mit Haftbefehl gesucht wird. Dieser war gegen ihn erlassen worden, weil er beweiserhebliche Daten gefälscht hatte, er war mit der Fahrerkarte (für das digitale Kontrollgerät) eines anderen unterwegs gewesen. Mit Zahlung der Strafe, in Höhe von 1475,- Euro, hätte der Mann die Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen abwenden können. Zahlen konnte er das Geld nicht, so dass er in die Justizvollzugsanstalt nach Hohenleuben überstellt werden musste. Zudem wurde gegen ihn erneut ein Strafverfahren eingeleitet. Seine Fahrerlaubnis war abgelaufen. Er muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

