API-TH: Autofahrerin bei Unfall auf A 9 schwer verletzt - Rettungshund überfahren

Hermsdorf (ots)

Bei einem Unfall Freitagmittag auf der A 9 kurz vor dem Hermsdorfer Kreuz Richtung Berlin wurde eine 35-jährige Autofahrerin aus Plauen schwer und ihre 37-jährige Beifahrerin aus dem Landkreis Greiz leicht verletzt. Beide gehören zur Rettungshundestaffel Ostthüringen und waren privat mit ihren Rettungshunden (Flächensuchhunde) unterwegs. Die Frauen fuhren gerade auf der mittleren Spur, als plötzlich vor ihnen ein bulgarischer Lkw überholte. Um nicht auf diesen aufzufahren, wechselte die Fahrerin in den linken Fahrstreifen. Eine hier fahrende dänische Familie auf dem Heimweg vom Urlaub konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf den Pick-Up der Rettungshundestaffel auf. Die fünfköpfige dänische Familie blieb unverletzt. Der Pick-Up geriet ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte in die rechte Leitplanke, überschlug sich anschließend im Straßengraben und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin musste von der Feuerwehr aus dem völlig zerstörten Wrack befreit werden und kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Beifahrerin wurde leicht verletzt und vor Ort ambulant versorgt. Auf dem Pick-Up der Rettungshundestaffel befand sich eine Hundetransportbox mit zwei Weimaraner Rettungshunden und einem Welpen. Durch den Unfall löste sich die Box vom Auto, landete ebenfalls im Straßengraben und öffnete sich. Während der Welpe durch ein dahinter fahrendes Begleitfahrzeug der Rettungshundestaffel unverletzt in Obhut genommen werden konnte, liefen die beiden Weimaraner, durch den Unfall traumatisiert, von der Unfallstelle davon. Sie liefen auf der A 9 zurück dem Verkehr entgegen. Leider wurde nach 2,3 Kilometern einer der Hunde von einem Auto erfasst und getötet. Der zweite Hund lief einer Familie in der nahen Ortschaft Eineborn zu und wurde in Obhut genommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro. Im Stau nach dem Unfall ereignete sich ein Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen, bei dem niemand verletzt wurde. Jedoch musste die Fahrbahn wegen der Bergung und des Bindens auslaufender Betriebsstoffe gesperrt werden.

Kurz nach dem Hermsdorfer Kreuz auf der A 9 Richtung Berlin gab es am Nachmittag zwei weitere Auffahrunfälle mit mehreren Fahrzeugen. Hier wurden bei einem Unfall drei Personen leicht verletzt. Es kam auch hier wegen Bergungs- und Säuberungsmaßnahmen zu kurzzeitigen Sperrungen und derzeit 10 km Stau.

