API-TH: Zwei Verletzte nach Unfall

Rentwertshausen (ots) - Am Sonntagmorgen befuhr der 24jährige Fahrer eines Pkw Kia aus Ludwigsburg die A 71 in Richtung Schweinfurt bei Rentwertshausen. Zu dieser Zeit regnete es. Nach Angaben des Kia-Fahrers hatte er aufgrund dieser Wetterlage den vor ihm befindlichen Pkw VW aus dem Ilmkreis zu spät wahrgenommen und fuhr auf ihn auf. Offensichtlich hatte der Mann aus Ludwigsburg seine Geschwindigkeit nicht an die vorherrschenden Witterungsbedingungen angepasst. Beide Fahrzeuge gerieten ins Schleudern, drehten sich und stießen in die rechte Leitplanke. Der Kia kam auf einem Hang abseits der Autobahn zum Stillstand. Der VW blieb auf dem rechten Fahrstreifen stehen. Der Kia-Fahrer wurde ebenso wie der 73jährige VW-Fahrer bei dem Unfall leicht verletzt und in das Klinikum nach Meiningen gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf. Ca. 25.000,- Euro

