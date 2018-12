API-TH: Mercedes liefert sich "kleines Rennen" mit Videomesswagen der Polizei

Gera (ots) - Am Mittwochmittag wollte es der 57jährige Fahrer eines Pkw Mercedes aus Altenburg offensichtlich wissen. Auf der A 4, bei Gera-Leumnitz in Richtung Dresden trat der Fahrer auf das Gaspedal und lieferte sich ein Rennen mit einem anderen Fahrzeug, nicht wissend, dass es sich hier um ein ziviles Videomessfahrzeug der Autobahnpolizei handelt. Bei erlaubten 100 km/h war der Mercedes mit 196 km/h unterwegs. Die Folgen für den Altenburger: Mit dem Bußgeldbescheid werden außer dem empfindlichen Bußgeld 2 Punkte in Flensburg und 3 Monate Fahrverbot fällig.

