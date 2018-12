API-TH: Bei Fahrstreifenwechsel seitlich kollidiert

1 weiterer Medieninhalt

Unfallschäden am Pkw Citroen Bild-Infos Download

Stadtroda (ots) - Ein Berliner Pkw Citroen und ein Kleintransporter Citroen aus dem Kyffhäuser-Kreis waren am Mittwochnachmittag auf der A 4, nahe Stadtroda in Richtung Frankfurt/M. unterwegs. Der 21jährige Fahrer des Pkw achtete beim Fahrstreifenwechsel nicht auf den neben sich fahrenden Kleintransporter, so dass es zur seitlichen Kollision kam. Dadurch wurde der Pkw nach links geschleudert und kollidierte hier mit der Leitplanke. Danach geriet er nach rechts und blieb ebenso wie der Transporter auf dem Standstreifen stehen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt ca. 7.500,- Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Pressestelle

Janet Krebs

Telefon: 036601 70131

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell