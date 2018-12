API-TH: Leicht verletzt in der Auffahrt auf die Autobahn

1 weiterer Medieninhalt

Schleusingen (ots) - Einen Verkehrsunfall gab es am Mittwochmittag auf der A 73, an der Anschlussstelle Schleusingen. Die 51jährige Fahrerin eines Pkw Daimler wollte hier in Richtung Suhl auf die Autobahn fahren. Die hinter ihr befindliche 56jährige Fahrerin eines Pkw Mini, aus dem Kreis Hildburghausen, schätzte das Fahrverhalten der Daimler-Fahrerin offensichtlich falsch ein und fuhr auf deren Pkw auf. Die Mini-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in eine Klinik nach Suhl gebracht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt knapp 8.000,- Euro.

