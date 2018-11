API-TH: Nach Unwohlsein auf Lastzug auf- und dann Graben heruntergefahren

3 weitere Medieninhalte

Eichelborn (ots) - Am frühen Dienstagmorgen fuhr der 44-jährige Fahrer eines Pkw Hyundai aus Erfurt auf der A 4 in Richtung Dresden. Hier nutzte der Mann den mittleren Fahrstreifen. Aufgrund Unwohlsein versuchte der Hyundai-Fahrer von der Hauptfahrbahn auf den dortigen Parkplatz Eichelborn zu wechseln. Offensichtlich verlor er dabei das Bewusstsein und fuhr auf einen rechts fahrenden Lastzug auf. Anschließend kollidierte der Pkw noch mehrfach mit der rechten Leitplanke. Das Fahrzeug geriet an der Parkplatzausfahrt hinter die Leitplanke und fuhr noch knapp 400 Meter weiter an der Schutzplanke in einem angrenzenden Graben entlang. Hier stürzte der Pkw auf eine unter der Autobahn befindliche Straße. Der Fahrzeugführer wurde dabei schwer verletzt und in das Klinikum nach Erfurt gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000,- Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Pressestelle

Janet Krebs

Telefon: 036601 70131

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell