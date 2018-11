API-TH: Hauptfahrbahn der A 9 in Richtung Berlin gesperrt

Hermsdorf (ots) - Am Dienstagmorgen war die 53jährige Fahrerin eines Sattelzuges (Tanklaster leer) aus Freising auf der A 9 in Richtung Berlin unterwegs. Kurz vor dem Hermsdorfer Kreuz, an einem sogenannten Verkehrsteiler, der die Hauptfahrbahn von der Nebenfahrbahn trennt, fuhr das Fahrzeug auf diese Leitplanke. Dezeit ist die Hauptfahrbahn in Richtung Berlin für die Bergungsmaßnahmen voll und die Nebenfahrbahn teils gesperrt. Die Fahrzeugführerin aus Pfaffenhofen wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Pressestelle

Janet Krebs

Telefon: 036601 70131

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell