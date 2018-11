API-TH: Lärmschutzwand beschmiert, eine Person festgenommen

Quirla (ots) - Am Dienstagmorgen wurde ein Mann aus Jena festgenommen. Kurz zuvor wurde durch Zeugen festgestellt, dass sich an einer Lärmschutzwand auf der A 4, nahe Quirla in Richtung Dresden ein unfertiger Schriftzug "Südkurve" befindet. Die Farbe war noch feucht. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndungsmaßnahme wurden auf einem Waldweg mehrere Pkw´s festgestellt. Die Überprüfung ergab, dass bei den Fahrzeughaltern Verbindungen zu Personen im Zusammenhang mit Straftaten "Graffiti" bekannt geworden sind. Darunter befand sich ein Pkw Mercedes, der kurze Zeit später wegfuhr, aber angehalten und kontrolliert werden konnte. Bei dem Fahrzeugführer wurden an der Oberbekleidung Farbspritzer festgestellt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und mit zur Dienststelle am Hermsdorfer Kreuz verbracht. Am Tatort, der Lärmschutzwand, wurden mehrere Sprayutensilien, Farbrollen und Malereimer aufgefunden und sichergestellt. Ebenso erfolgte die Sicherstellung der Bekleidung. Ein Verfahren wegen Sachbeschädigung "Graffiti" wurde eingeleitet. Zu den anderen Fahrzeugen laufen die Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird mit ca. 10.000,- Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Pressestelle

Janet Krebs

Telefon: 036601 70131

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell