API-TH: A 9 in Richtung München voll gesperrt

Triptis/Dittersdorf (ots) - 1. Nachmeldung:

Wegen eines Defektes stand im Bereich der Unfallstelle ein Sattelzug auf dem Standstreifen. Der nachfolgende Sattelzug mit tschechischem Fahrer, fuhr auf diesen auf. Dabei riss das Führerhaus des auffahrenden Lkw ab. Ebenso wurde der mit Fleisch beladene Kühlauflieger teilweise aufgerissen. An beiden Lkw wurden die Tanks beschädigt, so dass Diesel ausläuft. Der tschechische Fahrer wurde leicht verletzt.

Es wird nachberichtet.

------------------------------------------------------------------- API-TH: A 9 nach Lkw-Unfall in Richtung München voll gesperrt 20.11.2018 - 06:58

Triptis/Dittersdorf - Am frühen Dienstagmorgen ereignete sich auf der A 9 zwischen den Anschlussstellen Triptis und Dittersdorf ein Verkehrsunfall, zwischen zwei Lkw. Hier war nach bisherigen Erkenntnissen ein tschechischer Lkw auf einen anderen aufgefahren. Dadurch wurde das Führerhaus des Tschechen total zerstört. Der Fahrzeugführer wurde dabei verletzt und ist mittlerweile in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden. Die A 9 ist derzeit komplett gesperrt, da ein beteiligter Lkw quer auf der mittleren und linken Fahrspur steht und Diesel ausläuft. Es ist von einem Sachschaden in Höhe von ca. 200.000,- Euro auszugehen. Entsprechende Um- und Ableitungsmaßnahmen laufen. Es wird nachberichtet.

