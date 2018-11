API-TH: In fünf Minuten drei Unfälle mit Verletzten

Erfurt/Neudietendorf (ots) - Zu insgesamt drei Verkehrsunfällen kam es am frühen Sonntagmorgen auf der A 4, nahe Neudietendorf in Richtung Frankfurt/M. Zunächst war ein Sattelzug aus dem Rhein-Kreis Neuss aufgrund von Straßenglätte ins Schleudern geraten. Der 48jährige Fahrer querte mit dem Lastzug den mittleren und linken Fahrstreifen und prallte in die Mittelleitplanke. Hier verkeilte sich die Zugmaschine und schob die Leitplanke in den linken Fahrstreifen der Gegenfahrbahn. Der Fahrzeugführer wurde schwer verletzt. Kurz darauf befuhr ein Kleintransporter Ford die A 4 und hielt an der Unfallstelle, auf dem rechten Seitenstreifen an, um Hilfe zu leisten. Der 39jährige Ford-Fahrer begab sich, um einen Notruf abzusetzen hinter die Leitplanke. In diesem Moment fuhr ein BMW aus Groß-Gerau auf den Kleintransporter auf. Der 29jährige BMW-Fahrer und seine 26jährige Mitfahrerin wurden dabei schwer verletzt. Ein nachfolgender Pkw Mercedes aus Chemnitz erkannte die Situation zu spät und kollidiert seitlich mit dem BMW, der dadurch in die rechte Leitplanke geschleudert wird. Durch den Aufprall des Mercedes schleudert dieser zurück und kollidiert noch mit einem Pkw Subaru. Erst auf dem linken Fahrstreifen kommt der Chemnitzer zum Stehen. Der 35jährige Mercedes-Fahrer wird bei dem Unfall leicht verletzt. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtsachschaden bei den Unfällen beträgt knapp 51.000,- Euro. Die A 4 war zeitweise voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Pressestelle

Janet Krebs

Telefon: 036601 70131

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell