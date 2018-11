API-TH: Falsches Überholen führt zu Unfall auf A 71

Sömmerda (ots) - Ein 55-jähriger Autofahrer aus Sömmerda verursachte Dienstagmorgen auf der A 71 bei Sömmerda einen Verkehrsunfall. Kurz nach Auffahren an der Anschlussstelle Kölleda wechselte er sofort in den linken Fahrstreifen, um einen Lkw zu überholen. Dabei achtete er nicht auf den nachfolgenden Verkehr und es kam zum Zusammenstoß mit einem bereits hier fahrenden Auto. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

