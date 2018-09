API-TH: Unfall in Baustellenbereich

3 weitere Medieninhalte

Erfurt-Ost (ots) - Am Montagmittag kam es auf der A 4 bei Erfurt-Ost in Richtung Dresden zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 35jähriger Mann aus Erfurt leicht verletzt wurde. Zum Unfallzeitpunkt war hier im Bereich der A 4 eine Tagesbaustelle eingerichtet. Die Geschwindigkeiten waren entsprechend herabgesetzt und die Baustelle mittels Schilderwagen abgesichert. Zudem erfolgte eine Fahrbahneinengung von drei auf zwei Fahrstreifen. Der Erfurter Fahrer eines Pkw Opel erkannte das und wollte nach links wechseln, was er auch tat. Beim Blick nach vorn hatte zu dieser Zeit auch ein rumänischer Kleintransporter mit Anhänger bereits den Fahrstreifen gewechselt und befand sich nun vor dem Opel. Eine sofort eingeleitete Gefahrenbremsung verhinderte den Aufprall mit dem Fahrzeuggespann nicht. Der Opel stieß gegen den Anhänger, welcher sich von der Anhängekupplung löste. Er kollidierte mit der rechten Leitplanke und rollte anschließend zurück, wo er quer zur Fahrbahn stehen blieb. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 13.000,- Euro. Der Erfurter wurde in ein Krankenhaus nach Erfurt gebracht.

