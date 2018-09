API-TH: Ein Leichtverletzter bei Unfall auf A 71

Artern (ots) - Ein 36-jähriger Autofahrer aus Berlin wich in der Nacht zum Montag auf der A 71 bei Artern nach seinen Angaben einem Tier auf der Fahrbahn aus und verlor dabei die Kontrolle über sein Auto. Er schleuderte in die Ausfahrt Artern und prallte dort in die linke Leitplanke. Er wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 9.000 Euro.

