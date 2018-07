API-TH: Im Regen auf A 4 in Leitplanke

1 weiterer Medieninhalt

Sättelstädt (ots) - Ein 43-jähriger Autofahrer aus Leipzig geriet Donnerstagabend auf der regennassen Fahrbahn der A 4 bei Sättelstädt aufgrund unangepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und prallte in die rechte Leitplanke. Dabei wurde er leicht verletzt. An Auto und Leitplanke entstanden Sachschäden in Höhe von 11.000 Euro.

