API-TH: Reiche Diebestour auf Baustelle an der A 38

Nordhausen (ots) - Reiche Beute gemacht haben unbekannte Diebe in der letzten Nacht auf der Baustelle an der A 38 bei Nordhausen. Die Diebe brachen in vier Baucontainer und ein Werkstattfahrzeug ein und ließen Computertechnik sowie Werkzeug im Wert von rund 50.000 Euro mitgehen.

