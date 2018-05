API-TH: Zwei Verletzte bei Unfall

1 weiterer Medieninhalt

Nohra (ots) - Der 43jährige Fahrer eines Pkw Hyundai aus Leipzig war am Sonntagmittag auf der A 4 bei Nohra in Richtung Frankfurt/M. unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt kam es dort aufgrund eines vorangegangenen Unfalls zu Stauerscheinungen bis zum teilweisen Stillstand. Der Mann aus Leipzig erkannte dies offensichtlich zu spät und lenkte seinen Pkw nach rechts. Dabei geriet der Hyundai ins Schleudern drehte sich auf der Fahrbahn und prallte in das Heck eines Mercedes aus Konstanz. Dieser kollidierte durch die Wucht mit einem Pkw Opel. Im Anschluss daran schleuderte der Hyundai noch gegen ein Wohnmobil mit Anhänger. Durch den Unfall wurde der Leipziger schwer und die 63jährige Beifahrerin aus dem Mercedes leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 41.500,- Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Pressestelle

Telefon: 036601 70131

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell