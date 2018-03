API-TH: Unter Alkohol Unfall verursacht

Magdala (ots) - Ein 29jähriger Mann aus dem Altenburger Land war am Donnerstagabend auf der A 4 bei Magdala in Richtung Dresden mit einem Pkw Ford unterwegs. Hier wollte er ein anderes Fahrzeug überholen. Da er im Vorfeld Alkohol konsumiert hatte, verlor er offensichtlich die Kontrolle über den Pkw. Er zog den Ford zu weit nach links, so dass er mit der Mittelleitplanke kollidierte. Anschließend überquerte er die gesamte Fahrbahn nach rechts und blieb im angrenzenden Straßengraben stehen. Verletzt wurde niemand, der Schaden beläuft sich auf ca. 8.000,- Euro. Bei dem Ford-Fahrer wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 1,92 Promille ergab. Es folgte eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheins und ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Pressestelle

Telefon: 036601 70131

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell