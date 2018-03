API-TH: Mit Haftbefehl und ohne Fahrerlaubnis

Hermsdorf (ots) - Am Donnerstagmittag wurde auf der A 4 bei Hermsdorf ein polnischer Lkw kontrolliert. Wie sich dabei herausstellte, wurde der 39jährige Fahrzeugführer mit Haftbefehl gesucht. Eine Ersatzfreiheitsstrafe von 25 Tagen konnte der Mann mit der Zahlung von 500,- Euro abwenden. Hinzu kam allerdings noch, dass er mit seinem Führerschein in Deutschland hätte nicht fahren dürfen. Ihm war das Recht zum Gebrauch einer ausländischen Fahrerlaubnis in Deutschland aberkannt worden. Die Fahrt war für ihn zu Ende. Ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

