API-TH: Lkw verkeilt sich in Mittelleitplanke

2 weitere Medieninhalte

Nordhausen (ots) - Am frühen Mittwochmorgen befuhr ein tschechischer Sattelzug, beladen mit Katalogen die A 38, zwischen den Anschlussstellen Nordhausen West und Nordhausen in Richtung Leipzig. Hier kam der 62jährige Fahrer mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und prallte in die Mittelschutzplanke. Auf knapp 130 Metern Länge wurde diese zerstört und der Lastzug verkeilte sich. Teile der Fahrzeugfront ragten teilweise in die Gegenfahrbahn in Richtung Göttingen. Die A 38 war in Richtung Leipzig auf beiden Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr wurde über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. In Richtung Göttingen blieb der linke Fahrstreifen gesperrt. Die Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen dauern an. Der entstandene Sachschaden wird mit ca. 26.000,- Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Pressestelle

Telefon: 036601 70131

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell