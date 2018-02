API-TH: Zwei mal Pkw Mercedes zu schnell

Hermsdorf / Lobenstein (ots) - Beamte der Autobahnpolizei waren am Dienstag und Mittwoch mit dem Videofahrzeug auf den Autobahnen 4 und 9 unterwegs. Am Dienstagnachmittag war auf der A 9, in Richtung München ein Pkw Mercedes bei erlaubten 120 km/h mit 171 km/h unterwegs. Der 45jährige Fahrzeugführer aus Moldawien hatte seine ganze Familie mit im Fahrzeug. Aufgrund der begangenen Geschwindigkeitsüberschreitung wurde der Mann an Ort und Stelle mit dieser Ordnungswidrigkeit konfrontiert. Am Mittwochmorgen fuhr ein 37jähriger Mann aus Polen mit seinem Pkw Mercedes auf der A 4 in Richtung Frankfurt/M. bei zulässigen 100 km/h ebenfalls zu schnell. 152 km/h zeigte die Kamera im Messfahrzeug an. Auch dieser hatte sich zu verantworten. Beide "Bleifüße" mussten jeweils eine Sicherheitsleistung in Höhe von 505,- Euro zahlen bevor die Fahrt weitergehen konnte.

