API-TH: Frau auf Rastplatz leicht verletzt

Gotha (ots) - Auf der Rastanlage Hörselgau an der A 4 bei Gotha Boxberg wurde am Dienstagabend eine 41jährige Frau aus dem Hochtaunuskreis leicht verletzt. Die Frau hatte ihr Fahrzeug getankt und durchquerte fußläufig den Zapfsäulenbereich in Richtung Kassenstand. Ein zuvor stehender Kleintransporter Mercedes aus dem Landkreis Mayen Koblenz fuhr in diesem Moment rückwärts ohne auf die Frau zu achten. Diese wurde dabei erfasst und kam zu Fall. Obwohl der Mercedes Fahrer dies offensichtlich mitbekommen hatte, verließ er verbotswidrig die Unfallstelle. Mit leichten Verletzungen wurde die Frau in das Krankenhaus nach Friedrichroda gebracht. Durch die Polizeidienststelle in Bad Hersfeld konnte das Fahrzeug wenig später gestoppt werden. Der 21jährige Mercedes-Fahrer gab die Tat an Ort und Stelle zu. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht eingeleitet.

