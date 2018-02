API-TH: Aufgefahren und schwer verletzt

Sömmerda (ots) - Am Dienstagmorgen überholte auf der A 71 bei Sömmerda ein Lkw einen anderen Lkw. Der 41jährige Fahrer eines Pkw VW aus Herne fuhr mit offensichtlich hoher Geschwindigkeit auf dem linken Fahrstreifen und bemerkte den überholenden Lkw zu spät. Er fuhr auf den Lkw auf, kam dann nach links ab und schleuderte anschließend nach rechts in den Graben. Durch die Feuerwehr musste der VW-Fahrer aus seinem Pkw befreit werden. Er wurde schwer verletzt in das Helios-Klinikum gebracht. Der Beifahrer aus dem Lkw wurde leicht verletzt. Die A 71 war zeitweise voll gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 25.000,- Euro.

