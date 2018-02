API-TH: Drei Verletzte bei drei Unfällen

1 weiterer Medieninhalt

Nohra (ots) - Innerhalb von Minuten ereigneten sich am frühen Montagabend auf der A 4 nahe Nohra drei Verkehrsunfälle, bei denen insgesamt drei Personen leicht verletzt wurden. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn waren bei diesen Unfällen hier insgesamt sieben Pkw und ein Kleintransporter miteinander kollidiert oder in den Graben gefahren. Bei einem Verkehrsunfall wurden drei Beteiligte leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 21.000,- Euro.

