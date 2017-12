API-TH: An der Anschlussstelle abgekommen

Jena (ots) - Die 18jährige Fahrerin eines Pkw Opel aus Saalfeld wollte am Donnerstagnachmittag an der Anschlussstelle Jena-Göschwitz auf die A 4 in Richtung Dresden auffahren. In einer Kurve kam die junge Frau nach rechts von der Fahrbahn ab, drehte sich um 180 Grad und blieb auf der ansteigenden Leitplanke stehen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.200,- Euro.

