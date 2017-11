API-TH: Zwei Verletzte bei Unfall im Nebel auf A 38

Breitenworbis (ots) - Ein Sattelzuges, ein VW, ein Audi und ein Kleintransporter befuhren in dieser Reihenfolge am Montagabend auf der A 38 die Richtungsfahrbahn Leipzig. Auf Höhe der Anschlussstelle Breitenworbis durchfuhren sie Nebelbänke. Aufgrund dessen erkannte der 45-jährige VW-Fahrer aus Bedburg den vor ihm fahrenden Sattelzug zu spät und fuhr auf diesen auf. Anschließend geriet er ins Schleudern und prallte in die linke Leitplanke. An dieser blieb der VW quer zur Fahrtrichtung stehen. Ein nachfolgender 60-jähriger Kleintransporter-Fahrer aus Willich konnte dem Unfallfahrzeug gerade noch ausweichen und hielt auf dem Standstreifen an. Der 59-jährige Audifahrer aus Kaarst versuchte ebenfalls, dem Unfallfahrzeug auszuweichen, fuhr aber trotzdem in dieses. Nach den Aufprall auf den VW streifte er den auf dem Standstreifen stehenden Kleintransporter und fuhr dann frontal in die Mittelleitplanke. Auf der Gegenfahrbahn fuhr ein weiterer VW gegen ein dorthin geschleudertes Rad des Unfalls. Bei dem ersten Unfall wurden der VW- und der Audifahrer leicht verletzt und kamen zur Untersuchung ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 33.000 Euro. Die Richtungsfahrbahn war für gut anderthalb Stunden voll gesperrt.

