LPI-SHL: versuchter Einbruch in Gartenhaus
Themar (ots)
Im Zeitraum vom Montag, dem 03.08.2026 bis zum Freitag, dem 07.08.2026 versuchten unbekannte Täter in ein Gartenhaus in Themar im Bereich der Rasenmühle einzubrechen. Um das Grundstück zu betreten, trennten sie den Zaun auf und bogen diesen herunter. Dann versuchte der, oder die unbekannten Täter, die Tür des Gartenhäuschens gewaltsam zu öffen. Dies gelang jedoch nicht. Somit konnte in diesem Fall keine Beute gemacht werden. Wer Hinweise zu dem versuchten Einbruch geben kann, möchte sich bitte bei der Polizei Hildburghausen melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
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