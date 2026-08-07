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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Korrekturmeldung zu "Ermittlungen wegen Raubes"

Bad Salzungen (ots)

Der vermeintliche Täter meldete sich auf die Pressemitteilung vom Mittwoch hin bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen. Er gab an, dass der stark alkoholisierte 48-Jährige Dienstagabend behauptet hatte, dass es sich bei dem Fahrrad, welches der Eigentümer zuvor ordnungsgemäß angeschlossen hatte, um sein Fahrrad handeln würde. Der 48-Jährige versuchte ihn daraufhin an der Weiterfahrt zu hindern, woraufhin der Radfahrer den alkoholisierten Mann wegschuste und davon fuhr. Zu dem Raub des Geldbeutels kam es nach derzeitigen Erkenntnissen nicht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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