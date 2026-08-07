Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Achtung Betrugsanrufe - Warnen Sie Ihre Angehörigen!

Bereich Landespolizeiinspektion Suhl (ots)

Im Laufe der letzten Tage riefen Betrüger vermehrt Senioren unter anderem in Kleinschmalkalden, Floh-Seligenthal, Bad Salzungen und Eisfeld an und versuchten mit Betrugsmaschen die Angerufenen um ihr Geld zu bringen. Teilweise gaben sich die Täter als Polizeibeamte aus und versuchten mit der Masche, dass ein naher Angehöriger einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte an Geld zu gelangen. Sie forderten am Telefon Kautionen von 80.000 Euro zur Abwendung einer angeblichen Haft für den Verwandten. In einem Fall konnte eine Frau Ihre Angehörige aus Oberweid zum Glück noch rechtzeitig vor einem Betrug bewahren. Sie hatte bereits Geld zusammengesucht, um ihre Tochter, die angeblich einen tödlichen Unfall verursacht hätte, vor einer Haft zu bewahren. In Schweina waren die unbekannten Täter mit der Masche leider erfolgreich. Ein Mann übergab Donnerstagmittag an seiner Wohnanschrift etwa 14.000 Euro an einen unbekannten Täter, um seinen Enkel nach einem angeblich durch ihn verursachten tödlichen Unfall vor einer Haft zu schützen. Seien Sie misstrauisch! Legen Sie auf und kontaktieren Sie Ihre Angehörigen persönlich. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertgegenstände. Die echte Polizei fordert keine Kaution und holt auch keine Wertsachen bei Ihnen ab! Rufen Sie im Zweifelsfall die 110! Sprechen Sie insbesondere mit Ihren älteren Verwandten und Bekannten über Betrugsmaschen und das richtige Verhalten bei Betrugsanrufen! Weitere Informationen zu Betrugsmaschen finden Sie auch unter www.polizei-beratung.de

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