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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Achtung Betrugsanrufe - Warnen Sie Ihre Angehörigen!

Bereich Landespolizeiinspektion Suhl (ots)

Im Laufe der letzten Tage riefen Betrüger vermehrt Senioren unter 
anderem in Kleinschmalkalden, Floh-Seligenthal, Bad Salzungen und 
Eisfeld an und versuchten mit Betrugsmaschen die Angerufenen um ihr 
Geld zu bringen. Teilweise gaben sich die Täter als Polizeibeamte aus
und versuchten mit der Masche, dass ein naher Angehöriger einen 
tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte an Geld zu gelangen. Sie 
forderten am Telefon Kautionen von 80.000 Euro zur Abwendung einer 
angeblichen Haft für den Verwandten.

In einem Fall konnte eine Frau Ihre Angehörige aus Oberweid zum Glück
noch rechtzeitig vor einem Betrug bewahren. Sie hatte bereits Geld 
zusammengesucht, um ihre Tochter, die angeblich einen tödlichen 
Unfall verursacht hätte, vor einer Haft zu bewahren.

In Schweina waren die unbekannten Täter mit der Masche leider 
erfolgreich. Ein Mann übergab Donnerstagmittag an seiner 
Wohnanschrift etwa 14.000 Euro an einen unbekannten Täter, um seinen 
Enkel nach einem angeblich durch ihn verursachten tödlichen Unfall 
vor einer Haft zu schützen. 

Seien Sie misstrauisch! Legen Sie auf und kontaktieren Sie Ihre 
Angehörigen persönlich. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und 
übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertgegenstände. Die echte Polizei
fordert keine Kaution und holt auch keine Wertsachen bei Ihnen ab! 
Rufen Sie im Zweifelsfall die 110!

Sprechen Sie insbesondere mit Ihren älteren Verwandten und Bekannten 
über Betrugsmaschen und das richtige Verhalten bei Betrugsanrufen! 
Weitere Informationen zu Betrugsmaschen finden Sie auch unter 
www.polizei-beratung.de

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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