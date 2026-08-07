Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegen parkendes Auto gefahren

Suhl (ots)

Eine Autofahrerin parkte am Donnerstag zwischen 11:40 Uhr und 12:35 Uhr ihren schwarzen Pkw Seat am rechten Straßenrand im Einbahnstraßenbereich der Carl-Fiedler-Straße in Suhl. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie einen Schaden im hinteren linken Fahrzeugbereich. Ein Verursacher war nicht mehr vor Ort und hatte sich somit pflichtwidrig entfernt. Der Sachschaden am Seat beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0197930/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

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