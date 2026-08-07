Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zu weit nach links gekommen

Wiedersbach (ots)

Ein 30-jähriger Autofahrer bog Donnerstagnachmittag von der Landstraße nach rechts in die Hildburghäuser Straße in Wiedersbach ab. Dabei geriet er zu weit nach links und stieß mit der verkehrsbedingt in der Einfahrt wartenden 52-jährigen Autofahrerin zusammen. Die Frau wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 16.000 Euro.

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