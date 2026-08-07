Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallaufnahme bringt Fahren ohne Fahrerlaubnis ans Licht

Suhl (ots)

Eine 66-jährige Autofahrerin bog Donnerstagabend aus der Einfahrt eines Einkaufsmarktes auf die Talstraße in Zella-Mehlis ab. Dabei übersah sie einen von rechts auf der Talstraße kommenden Motorradfahrer, der nicht mehr bremsen konnte und auf den Pkw der Frau auffuhr und stürzte. Anschließend stand der Mann auf und entfernte sich von der Unfallstelle. Eine Frau wollte sich fortfolgend als Fahrerin des Krads ausgeben - da der Unfall jedoch von Zeugen beobachtet wurde, konnte dies widerlegt werden und der Fahrer kam letztendlich zurück zum Unfallort. Die Unfallaufnahme ergab, dass er nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für das Motorrad besaß.

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