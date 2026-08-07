LPI-SHL: Staubsaugerautomaten aufgebrochen

Meiningen (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 22.07.2026 bis Mittwochmittag aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Kreuzstraße in Meiningen gewaltsam zwei Mountainbikes. Die Fahrräder der Marken "Cube" und "Cannondale" haben einen Gesamtwert von etwa 6.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib der Mountainbikes geben können, werden gebeten, sich unter der ...

mehr