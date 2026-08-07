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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Staubsaugerautomaten aufgebrochen

Suhl (ots)

Donnerstagmorgen meldete ein Zeuge zwei aufgebrochene Staubsaugerautomaten in der Straße "Am Königswasser" in Suhl. Unbekannte Täter hatten diese gewaltsam geöffnet und Bargeld (Münzgeld) in noch unbekannter Höhe entwendet. An den Automaten entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0197563/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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