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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brennende Decke führte zu Brand

Niederschmalkalden (ots)

Ein 25-jähriger Lkw-Fahrer fuhr Mittwochnachmittag auf der Landstraße zwischen Schmalkalden und Niederschmalkalden. Während der Fahrt löste sich eine unbefestigte Decke von der Ladefläche, gelangte teilweise auf die Abgasanlage des Fahrzeuges und geriet in Brand. Der Mann wurde durch dahinterfahrende Autofahrer auf das Feuer aufmerksam gemacht, woraufhin er stoppte und die brennende Decke vom Fahrzeug weg auf einen Hang warf. Das dürre Gras fing sofort Feuer, sodass schnell eine Fläche von etwa 250 Quadratmetern brannte. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr wurde versucht, die Flammen mittels Feuerlöscher einzudämmen. Die Kameraden der Feuerwehr löschten letztendlich sowohl die Grasfläche als auch die Decke vollständig ab. Es entstand nur geringer Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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