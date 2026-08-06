LPI-SHL: Zwei Mountainbikes entwendet

Meiningen (ots) - Dienstagabend gegen 23:50 Uhr lief ein 63-Jähriger auf der Bernhardstraße in Meiningen. Auf Höhe des Theaters hielt plötzlich ein Auto neben ihm an und mehrere Personen stiegen aus. Der Mann ging nach einem Schlag zu Boden. Die Täter entwendeten von ihm Bargeld und flüchteten mit dem Fahrzeug in Richtung Stadtzentrum. Der 63-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw und mehrere Personen konnten in der Folge polizeilich ...

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