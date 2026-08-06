LPI-SHL: Zwei Mountainbikes entwendet
Meiningen (ots)
Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 22.07.2026 bis Mittwochmittag aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Kreuzstraße in Meiningen gewaltsam zwei Mountainbikes. Die Fahrräder der Marken "Cube" und "Cannondale" haben einen Gesamtwert von etwa 6.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib der Mountainbikes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0196881/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell