LPI-SHL: Unter Alkohol- und Drogeneinfluss
Dorndorf (ots)
Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen kontrollierten Mittwochabend einen 37-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Bahnhofstraße in Dorndorf. Für das Fahrzeug bestand kein Versicherungsschutz. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille und auch ein Drogenvortest verlief positiv. Eine Blutentnahme im Krankenhaus und die Untersagung waren die Folgen. Den 37-Jährigen erwartet eine Anzeige.
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