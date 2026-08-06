LPI-SHL: Unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Barchfeld (ots) - Eine 61-jährige Radfahrerin befuhr Mittwochabend die Nürnberger Straße in Barchfeld. Sie wollte von der Hauptstraße nach links in eine Nebenstraße einbiegen. Zur gleichen Zeit setzte ein in gleicher Richtung fahrender 20-jähriger Autofahrer zum Überholen an und es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Die Frau stürzte und musste schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus ...

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