LPI-SHL: Radfahrerin schwer verletzt
Barchfeld (ots)
Eine 61-jährige Radfahrerin befuhr Mittwochabend die Nürnberger Straße in Barchfeld. Sie wollte von der Hauptstraße nach links in eine Nebenstraße einbiegen. Zur gleichen Zeit setzte ein in gleicher Richtung fahrender 20-jähriger Autofahrer zum Überholen an und es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Die Frau stürzte und musste schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.
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