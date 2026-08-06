LPI-SHL: Radfahrerin schwer verletzt

Spahl (ots) - Zwei Frauen fuhren Montagabend gegen 21:00 Uhr mit ihren Fahrrädern auf der Landstraße zwischen Spahl und Geismar und konnten beobachten, dass sich plötzlich zwei Autos von hinten näherten, die sich augenscheinlich ein Rennen lieferten. Dabei kam es bei einem Überholvorgang vor einer Kuppe fast zum Zusammenstoß zwischen einem der Beteiligten und einem entgegenkommenden weißen Auto. Bei einem der am ...

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