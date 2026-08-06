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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radfahrerin schwer verletzt

Barchfeld (ots)

Eine 61-jährige Radfahrerin befuhr Mittwochabend die Nürnberger Straße in Barchfeld. Sie wollte von der Hauptstraße nach links in eine Nebenstraße einbiegen. Zur gleichen Zeit setzte ein in gleicher Richtung fahrender 20-jähriger Autofahrer zum Überholen an und es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Die Frau stürzte und musste schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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