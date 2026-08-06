LPI-SHL: Schäden verursacht
Schleusingen (ots)
Nach einem Streit lief ein 16-Jähriger Mittwochnacht durch Schleusingen und beschädigte nach derzeitigen Erkenntnissen auf seinem Weg ein Garagentor, ein Auto, ein Verkehrszeichen sowie die Schaufensterscheibe und die Eingangstür eines Fotoladens. Der verursachte Gesamtschaden durch wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Den Jugendlichen erwartet eine Anzeige wegen der Sachbeschädigungen. Zeugen, die die Taten beobachtet haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0197450/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell