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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zwei Autos nach Unfall beschädigt

Hämbach (ots)

Mittwochmittag (05.08.2026) fuhr ein 64-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße zwischen Merkers und Bad Salzungen. Aufgrund gesundheitlicher Probleme kam er im Kreisverkehr in Hämbach von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Pkw, der zu diesem Zeitpunkt auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes geparkt war. Die Rettungskräfte brachten den 64-Jährigen ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von mindestens 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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