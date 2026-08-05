LPI-SHL: Zwei Autos nach Unfall beschädigt
Hämbach (ots)
Mittwochmittag (05.08.2026) fuhr ein 64-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße zwischen Merkers und Bad Salzungen. Aufgrund gesundheitlicher Probleme kam er im Kreisverkehr in Hämbach von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Pkw, der zu diesem Zeitpunkt auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes geparkt war. Die Rettungskräfte brachten den 64-Jährigen ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von mindestens 10.000 Euro.
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