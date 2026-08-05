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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gefährdung des Straßenverkehrs

Spahl (ots)

Zwei Frauen fuhren Montagabend gegen 21:00 Uhr mit ihren Fahrrädern auf der Landstraße zwischen Spahl und Geismar und konnten beobachten, dass sich plötzlich zwei Autos von hinten näherten, die sich augenscheinlich ein Rennen lieferten. Dabei kam es bei einem Überholvorgang vor einer Kuppe fast zum Zusammenstoß zwischen einem der Beteiligten und einem entgegenkommenden weißen Auto. Bei einem der am gefährlichen Überholmanöver beteiligten Pkw soll es sich um einen dunklen Audi mit dem Kennzeichenkürzel "FD" gehandelt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen und bittet sowohl Zeugen des Vorfalls, als auch den unbekannten Fahrer des weißen Autos, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0195334/2026 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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