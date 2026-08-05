Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ermittlungen wegen Raubes

Bad Salzungen (ots)

Dienstagabend gegen 19:20 Uhr kam es in der Nähe eines Einkaufszentrums in der Bahnhofstraße in Bad Salzungen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Aus ungeklärter Ursache schubste ein bislang unbekannter Mann einen stark alkoholisierten 48-Jährigen, welcher dadurch stürzte. Nach derzeitigen Erkenntnissen nahm der Täter anschließend den Geldbeutel des Geschädigten und fuhr mit einem blauen Mountainbike davon. Er konnte durch die Polizei nicht mehr festgestellt werden. Der 48-Jährige kam zu Behandlung ins Krankenhaus. Der flüchtige Mann hatte lange Haare und eine Tätowierung am Rücken. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Raubes aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0196086/2026.

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