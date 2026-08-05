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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Drei Fahrzeuge an Auffahrunfall beteiligt

Meiningen (ots)

Drei Autofahrer fuhren Dienstagvormittag auf der Bernhardstraße in Meiningen. Ein 33-jähriger Autofahrer wollte verbotswidrig nach links in die Karlsallee abbiegen und musste dafür verkehrsbedingt anhalten. Die dahinterfahrende 30-jährige Autofahrerin bemerkte den haltenden Pkw zu spät und fuhr auf. Auch der darauffolgende 23-jährige Autofahrer erkannte den Unfall zu spät und fuhr ebenfalls auf. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro. Eine 30-jährige Mitfahrerin im Auto des 33-Jährigen kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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