LPI-SHL: Drei Fahrzeuge an Auffahrunfall beteiligt
Meiningen (ots)
Drei Autofahrer fuhren Dienstagvormittag auf der Bernhardstraße in Meiningen. Ein 33-jähriger Autofahrer wollte verbotswidrig nach links in die Karlsallee abbiegen und musste dafür verkehrsbedingt anhalten. Die dahinterfahrende 30-jährige Autofahrerin bemerkte den haltenden Pkw zu spät und fuhr auf. Auch der darauffolgende 23-jährige Autofahrer erkannte den Unfall zu spät und fuhr ebenfalls auf. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro. Eine 30-jährige Mitfahrerin im Auto des 33-Jährigen kam leicht verletzt ins Krankenhaus.
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