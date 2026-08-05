Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht mit Motocross

Oberwind (ots)

Dienstag gegen 17:40 Uhr befuhr ein Jagdberechtigter mit seinem Pkw ein Waldgebiet in der Nähe von Oberwind. Dem Mann kamen zwei Cross-Fahrer entgegen, weshalb er anhielt. Einer der unbekannten Fahrer wollte links an ihm vorbei einen Hang hinauffahren, stieß dabei jedoch gegen den linken Außenspiegel und die linke Fahrzeugseite. Ohne anzuhalten, setzte die Person die Fahrt mit der Motocross ohne Kennzeichen fort. Am Auto des Mannes entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem/den Motocross-Fahrern nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0196071/2026 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell