Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsverstöße festgestellt

Suhl (ots)

Beamte des Inspektionsdienstes Suhl wollten Dienstagabend einen Autofahrer in der Straße "Am Schwarzen Wasser" in Suhl kontrollieren. Der Fahrer sah die Beamten, parkte das Fahrzeug und entfernte sich in unbekannte Richtung. Die am Pkw angebrachten Kennzeichen waren als gestohlen gemeldet worden - ein aktueller Versicherungsschutz bestand nicht. Zudem war der Fahrer, welchen die Polizisten als einen 32-Jährigen erkannt hatten, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Das Auto wurde sichergestellt und eine Anzeige gegen den Fahrer aufgenommen.

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