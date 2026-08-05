LPI-SHL: Quad aus Carport entwendet
Zella-Mehlis (ots)
Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Montagabend bis Dienstagvormittag ein Quad, welches unter dem Carport auf einem Grundstück in der Louis-Anschütz-Straße in Zella-Mehlis geparkt war. Das Fahrzeug hat einen Wert von etwa 9.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder dem Verbleib des Kraftfahrzeuges geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0195620/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
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