LPI-SHL: Quad aus Carport entwendet

Landespolizeiinspektion Suhl (ots) - Ein Mann erhielt im Juni einen Brief, welcher seine Hausbank als Absender erkennen ließ. Er wurde mit dem Schreiben aufgefordert, seine Daten über das Scannen eines QR-Codes zu aktualisieren. Die gesetzte Frist zur Aktualisierung war sehr kurz und forderte den Mann damit zum schnellen Handeln auf, um den Zugriff auf sein Konto nicht zu verlieren. Da das Schreiben täuschend echt ...

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